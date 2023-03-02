Події

08:32 02.03.2023

Понад 150 тисяч окупантів знищено від початку повномасштабного вторгнення в Україну

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Понад 150 тисяч окупантів знищено від початку повномасштабного вторгнення в Україну

За минулу добу середи, 1 березня, ЗСУ знищили 715 російських окупантів, 2 танки, 20 бронемашин, 5 артсистем, 1 РСЗВ, 3 БПЛА і 7 одиниць автомобільної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 150 тис. одиниць особового складу ворога, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 150605 (+715) осіб ліквідовано, танків - 3397 (+2) од, бойових броньованих машин - 6658 (+20) од, артилерійських систем - 2398 (+5) од, РСЗВ - 480 (+1) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 300 (+0) од, гелікоптерів - 288 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5264 (+7) од, спеціальна техніка - 230 (+0)", - йдеться в ранковому зведенні в четвер.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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