Понад 150 тисяч окупантів знищено від початку повномасштабного вторгнення в Україну

За минулу добу середи, 1 березня, ЗСУ знищили 715 російських окупантів, 2 танки, 20 бронемашин, 5 артсистем, 1 РСЗВ, 3 БПЛА і 7 одиниць автомобільної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 150 тис. одиниць особового складу ворога, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 150605 (+715) осіб ліквідовано, танків - 3397 (+2) од, бойових броньованих машин - 6658 (+20) од, артилерійських систем - 2398 (+5) од, РСЗВ - 480 (+1) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 300 (+0) од, гелікоптерів - 288 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5264 (+7) од, спеціальна техніка - 230 (+0)", - йдеться в ранковому зведенні в четвер.