Менше ніж піввідсотка співробітників МВС перейшли на службу до окупантів - Клименко

Загальна кількість співробітників Міністерства внутрішніх справ України, які зрадили Батьківщину і пішли на службу до російських окупантів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, становить менше ніж 0,5% від загальної кількості співробітників відомства, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Структура МВС - це зріз в основному України. Дуже багато колаборантів серед цивільних... у Запорізькій області, у Херсонській області, і невелика частина туди потрапляє і правоохоронців, зокрема правоохоронців, які представляли Міністерство внутрішніх справ. Я вважаю, що це вороги держави, і лише радію, що їх небагато - їх менше відсотка взагалі від системи - навіть менше, ніж піввідсотка", - сказав Клименко в інтерв'ю, записаному 21 лютого і показаному в ефірі Національного телемарафону в середу.

"Ці люди самі зробили свій вибір... Система МВС, підрозділи, які входять до МВС, зробили все для того, щоб дуже швидко, впродовж кількох днів ці люди не значилися в наших списках, щоб нас не ганьбили... Ми очистилися і ми стали сильнішими", - додав керівник відомства.