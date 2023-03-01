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22:02 01.03.2023

Активні дії сил оборони повертатимуть безпеку жителям прифронтової зони - Зеленський

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Активні дії сил оборони повертатимуть безпеку жителям прифронтової зони - Зеленський

Активні дії військових поступово повертатимуть безпеку тим жителям, які перебувають у прифронтовій зоні, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні", - сказав він.

За його словами, "кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій".

За словами Зеленського, він провів у середу "довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави. Військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, Офіс.".

"Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" – були доповіді щодо ситуації за добу. Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів", - зазначив він.

За словами президента, "зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах із Росією, хто на півдні нашої держави. Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення".

 

 

Теги: #безпека #прифронтова_зона #мешканці

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