Окупанти продовжують спроби наступати на сході України і обороняються на півдні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти основні зусилля в середу зосереджували на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на запорізькому та херсонському напрямках на півдні країни ворог веде оборону, однак на окремих ділянках також намагається створити умови для переходу в наступ.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

Крім того, у прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка-Друга, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На запорізькому та херсонському напрямках на півдні країни ворог веде оборону, проте на окремих ділянках також намагається створити умови для переходу в наступ.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено", - розповіли в Генштабі.