Події

18:52 01.03.2023

Окупанти продовжують спроби наступати на сході України і обороняються на півдні - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти продовжують спроби наступати на сході України і обороняються на півдні - Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти основні зусилля в середу зосереджували на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на запорізькому та херсонському напрямках на півдні країни ворог веде оборону, однак на окремих ділянках також намагається створити умови для переходу в наступ.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

Крім того, у прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка-Друга, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На запорізькому та херсонському напрямках на півдні країни ворог веде оборону, проте на окремих ділянках також намагається створити умови для переходу в наступ.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено", - розповіли в Генштабі.

Теги: #бойові_дії #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 01.03.2023
Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

18:37 22.02.2023
Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

11:58 19.02.2023
Окупанти не можуть впоратися з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях, пропонують гроші в обмін на інформацію про партизанів - ЦНС

Окупанти не можуть впоратися з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях, пропонують гроші в обмін на інформацію про партизанів - ЦНС

08:39 17.02.2023
Центральну лікарню Довжанська на Луганщині переобладнали під військовий шпиталь, а бюджетників змушують терміново здавати кров

Центральну лікарню Довжанська на Луганщині переобладнали під військовий шпиталь, а бюджетників змушують терміново здавати кров

12:34 16.02.2023
Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

22:02 14.02.2023
У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

07:00 14.02.2023
Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

12:55 12.02.2023
Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

19:12 10.02.2023
Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

12:07 09.02.2023
У Чорному морі чергує лише один корабель окупантів - ВМС ЗСУ

У Чорному морі чергує лише один корабель окупантів - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

Апеляція ВАКС призначила ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву заставу в 229 млн грн

Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом - Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру

Зеленський у 80-ті роковини Корюківської трагедії: Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу можливості повторюватися

ОСТАННЄ

Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

США запровадили санкції проти трьох організацій і двох фізосіб через підтримку збройових програм КНДР

Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Тимчасово призупиняється подання заяв на грошову допомогу від ТЧХУ ветеранам війни з інвалідністю

Тимчасово призупиняється подання заяв на грошову допомогу від ТЧХУ ветеранам війни з інвалідністю

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Українці придбали понад 50 тис. військових облігацій через "Дію" в лютому

У РАЙОНІ КРЕМЕНЧУКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти завдали 16 авіа- і трьох ракетних ударів по Україні за добу, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА