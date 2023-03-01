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18:44 01.03.2023

На окупованих територіях Луганської області у фермерів псується врожай - Генштаб ЗСУ

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На окупованих територіях Луганської області у фермерів псується врожай - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти заблокували фермерам з окупованих територій Луганської області можливість реалізації врожаю, внаслідок чого він почав псуватися, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На тимчасово зайнятих територіях Луганської області в місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку. Також так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила всім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів", - ідеться у зведенні.

У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема через обмеження подачі електропостачання до помешкань. "Загарбники знищили електроопору, і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання", - повідомили в Генштабі.

Теги: #зерно #шкода #окупація

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