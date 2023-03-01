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18:08 01.03.2023

Румунія має намір побудувати понтонний міст через Прут для нарощування поставок зерна з України - ЗМІ

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Румунія має намір побудувати понтонний міст через Прут для нарощування поставок зерна з України - ЗМІ

Уряд Румунії у співпраці з владою Молдови побудує понтонний міст через прикордонну річку Прут, щоб поліпшити транспортування вантажів з України, переважно зерна, повідомляється на сайті видання Gospodarka Morska з посиланням на державного секретаря румунського міністерства транспорту Ірінела Скріостяну (Irinel Scriosteanu).

За даними румунського чиновника, нову понтонну переправу побудують на тому місці, де до 1944 року стояв зруйнований потім військами радянської Червоної Армії міст між селом Бумбата (Bumbăta, Румунія) та м. Леова (Leova, Молдова).

Скріостяну уточнив, що понтонний міст використовуватимуть для руху як легкового, так і вантажного транспорту.

"Останніми місяцями уряди Румунії та Молдови оголосили про низку логістичних проєктів для поліпшення транспортування товарів з України, особливо зерна. Через російське вторгнення в Україну румунський порт Констанца має важливе значення для відвантаження зерна з цієї країни через Чорне море", - підсумувало польське видання.

Як повідомлялося, 2022 року Румунія через російську агресію стала найбільшим імпортером українських зернових культур, хоча 2021 року не входила навіть до топ-20 його імпортерів. Її частка становить 13,6% від загальної вартості поставок Україною цієї товарної групи за кордон. За рік ця країна наростила обсяги імпорту з України у 690 разів порівняно з 2021 роком - до $1,24 млрд із $1,8 млн.

Теги: #міст #прут #румунiя

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