Ексголові поліції Вінницької області Шевцову висунули підозру в держзраді

Служба безпеки України зібрала докази провини колишнього очільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який із 2016 року перебуває в тимчасово окупованому Севастополі й набув громадянства РФ, і сповістила йому про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Він за власною ініціативою сприяв спецслужбі Росії в проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Свої "рекомендації" щодо розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі він також передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу. Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий план із проведення диверсійної роботи на території України", - повідомляється на сайті СБУ в середу.

Документ передбачав проведення окупантами серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах України. "Згідно з розробленим сценарієм, після терактів мали відбутися показові затримання винних і публічно пролунати сфабриковані звинувачення в їхній причетності до руху опору. Усе це планували широко оприлюднити в інформпросторі через основні рупори Кремля та підконтрольні телеграм-канали. У такий спосіб Москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави", - розповіли у спецслужбі.

Також Шевцов надавав своїм кураторам із ФСБ РФ інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до розвідувально-підривної діяльності проти України. Крім того, за даними спецслужби, Шевцов подавав окупантам пропозиції щодо створення т. зв. "українського добровольчого корпусу" з полонених українських військових.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, ексначальник Вінницької облполіції у 2018 році, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, надавав куратору з ФСБ РФ інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників Інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані для ведення підривної діяльності проти України.

Зокрема, встановлено передання інформації про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних Сил, спецслужб і правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами.

"Після 24 лютого 2022 року експоліцейський особисто розробив і направив куратору план проведення диверсійної роботи на території України", - наголошують в ОГП.

Слідство також встановило співпрацю підозрюваного з лідером і депутатами забороненої проросійської політичної партії "Партія Шарія".

Як повідомлялося, у ніч на 18 березня 2016 року співробітники СБУ затримали Шевцова під час спроби виїхати до РФ у рамках кримінального провадження за статтею "державна зрада" (ч.1 ст.111 КК). Однак 20 березня він вийшов з-під варти і заявив, що готовий до співпраці зі слідством. 20 травня того ж року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження у справі про держзраду Шевцова через відсутність у його діях складу злочину.

Раніше, 14 березня, керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе задовольнила рапорт про відставку Шевцова. Перед цим вона підписала наказ про відсторонення Шевцова від займаної посади у зв'язку з необхідністю проведення перевірки за встановленими обставинами.

Наприкінці лютого 2016 року користувачі соцмереж розшукали і виклали спільну фотографію Шевцова з російським боксером і депутатом Миколою Валуєвим, фото на тлі будівлі з російським прапором, а також фотографії його сина на тлі російської окупаційної техніки в Криму. Раніше з'являлася інформація, що з травня 2014-го і до липня 2015-го Шевцов неодноразово бував у Тамбові та Москві, спілкувався зі співробітниками російських ФСБ і МВС.