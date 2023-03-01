Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом - Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру заявив, що держава-терорист буде притягнута до повної відповідальності за геноцидну війну, кожен убивця постане перед судом.

"Через десятиліття після трагедії Бабиного Яру ця земля і ця пам’ять зазнали нового знущання. Російські терористи вдарили ракетами. 1 березня 2022 року був скоєний цей російський злочин - проти історії, проти людяності, проти Києва й України", - написав Зеленський у телеграмі.

Він наголосив, що Україна зуміє притягнути державу-терориста до повної відповідальності за геноцидну війну.

"Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом. Історичну справедливість буде відновлено. Життя та Україна переможуть!" - заявив президент.

Як повідомлялося, 1 березня 2022 року внаслідок ракетного удару РФ по території меморіального комплексу "Бабин Яр" було пошкоджено телевежу, загинули п'ятеро людей. Крім того, постраждали місця поховання тисяч убитих під час Другої світової війни євреїв та українців.