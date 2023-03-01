Провокації на кордоні з Молдовою не виключені, наразі критичної загрози немає - ОК "Південь"

Провокації на кордоні з Молдовою не виключені, проте наразі критичної загрози немає, сил РФ у тимчасово окупованому росіянами Придністров'ї недостатньо для відкриття другого фронту, заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На кордоні з Молдовою все спокійно й підконтрольно Силам оборони. Забезпечено охорону державного кордону Держприкордонслужбою, сили оборони забезпечують взаємодію загальну з адекватним реагуванням на ймовірність тих загроз, які можливі з того напрямку. Зараз вони не критичні. Ми говоримо про ймовірну активність диверсійно-розвідувальних груп або якихось провокацій на кшталт обстрілу держкордону", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона зазначила, що провокації не виключені, але Україна ретельно стежить за ситуацією.

"Наразі активності з того боку кордону не спостерігаємо. Сили, зосереджені від країни-агресора на ділянці Придністров'я, не є критичною силою, яка спроможна відкрити другий фронт", - заявили в ОК "Південь".

Географічно сили РФ отримати підтримку на зазначеній ділянці не можуть, наголосила Гуменюк.