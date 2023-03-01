Парламент Фінляндії схвалив угоди про членство країни в НАТО

Парламент Фінляндії на засіданні в середу схвалив угоди з НАТО, за подану урядом доповідь про членство в альянсі проголосували 184 депутати з 200, проти були сім парламентаріїв, один утримався.

Хоча Туреччина та Угорщина ще не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі, парламент проголосував достроково, щоб завершити обговорення питання до виборів, намічених на 2 квітня.

Депутати відхилили проєкти заяв парламентарія від Лівого альянсу Маркуса Мустаярві. Той запропонував парламенту заявити, що Фінляндія за жодних обставин не дозволить розміщувати ядерну зброю на своїй території, використовувати сухопутні, повітряні або морські райони для транспортування або транзиту ядерної зброї. Мустаярві також заявив, що збройні сили будь-якої країни, а також бази військового альянсу НАТО не мають постійно розміщуватися на території Фінляндії. Він вважає, що Фінляндія не має дозволяти будь-якій іншій державі або її збройним силам використовувати територію або повітряний простір країни для ворожих цілей проти інших держав.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени альянсу ратифікують протоколи про вступ.

Із 30 країн НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації і видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у Гельсінкі, що "швидкий вступ Фінляндії та Швеції до військового союзу наразі є пріоритетом номер один, і тут досягнуто прогресу: Фінляндія, Швеція і Туреччина мають зустрітися в Брюсселі наступного тижня".