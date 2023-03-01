Рішення про виведення українських військ із Бахмуту немає - речник Східного угруповання ЗСУ

Рішення про виведення українських військ із Бахмуту немає, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці більша, ніж необхідність утримання території, ми це робимо (виводимо війська – ІФ-У), але робимо це організовано, без паніки", - заявив Череватий.

Він наголосив, що тільки командування бачить, наскільки в цій ситуації є така необхідність.

"І тоді відповідне рішення ухвалюють на засіданні штабу", - додав він.

"Можу сказати, що такого рішення наразі немає", - заявив Череватий.