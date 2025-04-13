Саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви - МВА

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Саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви - друга балістична ракета була, ймовірно, начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Саме повторний удар балістичною ракетою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених. Друга балістична ракета, випущена росіянами по Сумах, була ймовірно начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів", - написав він у телеграм.

За його словами, вибух стався приблизно в 200 метрах від місця першого влучання, в районі, де знаходиться житлова забудова, навчальні заклади та магазини. "Такі дії терористів вказують на сплановану атаку саме по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях", - зазначив він

"На місці продовжують працювати всі служби, правоохоронні органи та експерти. Незабаром будуть офіційні повідомлення щодо типу боєприпасу, який використали терористи, щоб вбити якомога більше людей", - додав начальник МВА.