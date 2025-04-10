ВАКС застосував запобіжний захід до директора компанії-постачальника продуктів харчування до ЗСУ Мелеші

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до директора компанії, яка постачала продукти харчування до Збройних Сил України.

"У середу, 09 квітня, слідчий суддя Вищого некорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до директора компанії, яка постачала продукти харчування до ЗСУ, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 211 200 грн", - йдеться у повідомленні на сайті в четвер.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак, за інформацією ГО "Transparency International Ukraine", мова йде про директора ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" Валерія Мелеша.

Також на зазначену особу покладено процесуальні обов’язки прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом, не залишати територію міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії обов’язків – до 09 червня 2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Вказану особу підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як повідомлялось, протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

2 квітня правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць і фізичній особі.