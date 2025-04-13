Міністр закордонних справ Фінляндії про атаку на Суми: потрібно послаблювати військову машину РФ та встановити чіткий термін припинення вогню

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи ракетний удар російськими військами по центру міста Суми, наголосила на необхідності послаблювати військову машину РФ, встановити чіткі терміни припинення вогню та продовжувати зміцнювати оборонні можливості України.

"Жахливі новини з Сум в Україні, де російські ракети вбили десятки людей, в тому числі дітей, які йшли до церкви на Вербну неділю. Мої думки з жертвами та їхніми близькими", – написала в Х міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Вона зазначила, що світ вже більше місяця чекає на те, що Росія погодиться на припинення вогню. "Проте вона продовжує бомбити мирне населення", - зазначила міністр. "Щоб зупинити цю війну, ми повинні 1) продовжувати зміцнювати самооборону України за допомогою військової допомоги, 2) послабити російську військову машину за допомогою економічних санкцій 3) встановити чіткий термін припинення вогню.