Світові лідери реагують на ракетну атаку РФ на Суми

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Світ продовжує реагувати на ракетний обстріл Росії українського міста Суми.

"Російська версія перемир'я. Кривава Вербна неділя, Суми", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в Х.

"Мої співчуття народу України після жахливого нападу Росії на Суми у Вербну неділю", - написав в Х прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. "Це не вчинок країни, яка прагне миру. Необхідно посилити тиск на Росію і надати Україні потужну військову підтримку. Україна захищає не лише свою свободу, але й нашу з вами", - додав він.

"Молдова сумує разом з Україною і закликає посилити протиповітряну оборону, щоб врятувати життя. Агресор має бути притягнутий до відповідальності. Такому злу немає виправдання", - наголосила президентка Молдови Майя Санду в своєму дописі в Х.

"Я з глибоким сумом дізнався про жахливий ракетний обстріл центру міста Суми у Вербну неділю. Моє серце з жертвами, їхніми сім'ями та всіма, хто постраждав від цього жорстокого акту агресії. Ми солідарні з народом України", - написав прем‘єр Болгарії Росен Желязков.