Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

16:13 05.04.2025

ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

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Відділ комунікацій Командування Сил територіальної Відділ комунікацій Командування оборони ЗСУ (ТРО Медіа) оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві".

4 квітня 2025 року стартував прийом заявок на всеукраїнський конкурс серед представників медіа на кращі журналістські роботи про нацспротив та оборону України "Війна в об’єктиві".

Конкурс проводиться з метою відзначення професіоналізму журналістів, які висвітлюють героїчну боротьбу українського народу проти російської агресії, мужність та звитягу українських воїнів в умовах повномасштабного вторгнення. Організатори прагнуть до Дня журналіста 2025 року вшанувати авторів найцінніших та найвпливовіших матеріалів, що сприяють розумінню суспільством важливості національного спротиву та обороноздатності держави.

До участі у конкурсі запрошуються представники усіх видів медіа, які протягом періоду з 23 квітня 2024 року по 21 квітня 2025 року опублікували або оприлюднили в ефірі журналістські матеріали, що відповідають тематиці конкурсу.

Конкурс "Війна в об’єктиві" охоплює дев’ять номінацій:

  • Відеорепортаж
  • Текстовий репортаж
  • Радіорепортаж/подкаст
  • Фоторепортаж
  • Інтерв’ю
  • Кращий оператор
  • Улюбленець глядацьких симпатій
  • Документальний фільм
  • Кращий комунікаційник ЗСУ.

Журналістські     роботи,     подані     на     конкурс,     будуть оцінюватися авторитетним журі, до складу якого увійдуть колишні журналісти, які сьогодні

несуть службу в лавах Збройних Сил України. Основними критеріями оцінювання є відповідність Кодексу етики українського журналіста, актуальність та важливість теми для України, суспільний резонанс та потенціал матеріалу для вирішення суспільних проблем.

Особлива увага приділятиметься номінації "Кращий комунікаційник ЗСУ". Колективи медіа мають можливість висунути кандидатури прес- офіцерів, прес-сержантів чи інших військовослужбовців різних підрозділів Сил оборони, що відповідають за комунікаційну складову, які, на їхню думку, зробили значний внесок у висвітлення діяльності ЗСУ та підтримку зв’язків з громадськістю. При поданні кандидатури необхідно надати обґрунтування та гіперпосилання на журналістські матеріали, створені за підтримки або участі номінанта.

Етапи проведення конкурсу:

  • Оголошення конкурсу і початок прийому заявок: 4 квітня 2025 року
  • Завершення прийому заявок: 23:59 21 квітня 2025 року
  • Попередній відбір заявок: з 22 квітня по 4 травня 2025 року
  • Оцінювання заявок представниками журі: з 5 травня по 1 червня 2025 року
  • Оголошення шортлістів (5 претендентів у кожній з номінацій): упродовж 2-5 червня 2025 року
  • Оголошення переможців/нагородження: 6 червня 2025 року.

Запрошуємо представників медіа активно долучатися до висвітлення конкурсу "Війна в об’єктиві" та інформувати своїх читачів, глядачів та слухачів про цю важливу ініціативу.

Для того, щоб подати заявку зі своїми журналістськими матеріалами на участь у конкурсі "Війна в об’єктиві", необхідно заповнити цю гугл-форму: https://forms.gle/LQKcdf8e6hKvachX9

Для висування представниками медіа кандидатур на відзначення у номінації "Кращий комунікаційник ЗСУ", заповніть цю гугл-форму: https://forms.gle/7CfcAwJW7DAsNZNS9

Правила конкурсу "Війна в об’єктиві" читайте за цим гіперпосиланням:

https://tro.mil.gov.ua/konkurs2025/

Чекаємо на ваші заявки!

Контактна особа для медіа: Микола Кобилюк, +38(066) 408-12-52.

 

Теги: #зсу #журналісти #конкурс #війна_в_обєктиві #тро_медіа

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