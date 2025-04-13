Інтерфакс-Україна
Події
17:25 13.04.2025

Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсону

1 хв читати

В лікарні помер чоловік, на якого окупанти скинули вибухівку з дрону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, росіяни забрали життя ще одного жителя Херсона. У лікарні помер 48-річний чоловік, на якого сьогодні окупанти скинули вибухівку з дрона. Медики до останнього боролися за його життя, але травми виявилися надто тяжкими", - написав він у телеграм.

Раніше Прокудін повідомляв, що в неділю від ворожого артобстрілу загинула місцева жителька.

Теги: #дрон #загиблий #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 13.04.2025
Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

16:49 13.04.2025
Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

15:56 13.04.2025
Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

14:20 13.04.2025
В Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула місцева жителька

В Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула місцева жителька

11:44 13.04.2025
Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільного у Херсоні

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільного у Херсоні

19:40 08.04.2025
На Харківщині російський дрон скинув вибухівку на сільраду під час видачі гумдопомоги, постраждала мирна мешканка

На Харківщині російський дрон скинув вибухівку на сільраду під час видачі гумдопомоги, постраждала мирна мешканка

09:16 06.04.2025
РФ дроном вбила мешканця Херсонщини - Прокудін

РФ дроном вбила мешканця Херсонщини - Прокудін

13:37 04.04.2025
Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

18:42 29.03.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу а Сумській області - прокуратура

Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу а Сумській області - прокуратура

22:27 21.03.2025
Окупанти атакували дроном Дніпропетровщину, постраждав підліток - ОВА

Окупанти атакували дроном Дніпропетровщину, постраждав підліток - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

ДСНС: Кількість постраждалих в Сумах зросло до 99 осіб, серед них – 11 дітей

Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

Українські зброярі створили новий гранатомет

У Вербну неділю Росія вдарила балістикою по Сумах, використавши касетні боєприпаси – посол Брінк

Міністр закордонних справ Фінляндії про атаку на Суми: потрібно послаблювати військову машину РФ та встановити чіткий термін припинення вогню

Світові лідери реагують на ракетну атаку РФ на Суми

Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини - ОВА

Саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви - МВА

Сили безпілотних систем продемонстрували роботу українського лазерного комплексу "Тризуб"

Стармер: Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА