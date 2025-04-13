Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсону

В лікарні помер чоловік, на якого окупанти скинули вибухівку з дрону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, росіяни забрали життя ще одного жителя Херсона. У лікарні помер 48-річний чоловік, на якого сьогодні окупанти скинули вибухівку з дрона. Медики до останнього боролися за його життя, але травми виявилися надто тяжкими", - написав він у телеграм.

Раніше Прокудін повідомляв, що в неділю від ворожого артобстрілу загинула місцева жителька.