Інтерфакс-Україна
Події
13:40 13.04.2025

ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

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ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина
Фото: https://t.me/dsns_telegram/41091

Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Суми: Станом на 13:00, внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей", йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, по Сумах було завдано два удари балістикою. "Прильоти зафіксовані чітко в центр міста. Сьогодні — Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де проходить освячення. Саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що бʼють по цивільним", — сказав міністр, якого цитує пресслужба МВС.

Народний депутат Мар'яна Безугла стверджує, що приліт у Сумах був через скупчення військових, які проводили урочисте нагородження. "Росія обстріляла центр Сум на Вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТРО: не збирайте військових на нагородження, а тим паче в цивільних місцях, - знову росіяни мали інформацію про скупчення. І на полігонах досі шикування", - пише Безугла.

Також вона вважає, що мав місце витік інформації.

Офіційно влада про приліт по військових у Сумах не повідомляла.

Теги: #загиблі #ракетний_удар #суми

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