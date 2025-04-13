Стармер: Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Сумах внаслідок ракетної атаки РФ.

"Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах, і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

Стармер наголосив, що "президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов".

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару станом на 15:35 загинуло 32 особи, серед них двоє дітей, постраждало 99 осіб, з них 11 дітей.