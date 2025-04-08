Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

Правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ понад 100 дронів вартістю майже 11 млн грн, повідомила Національна поліція України.

"Шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та швидко й дешево поставляли потерпілим пробні партії дронів по 3-5 од. з частковою передоплатою, затим пропонували замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але з повною передоплатою. Коли ті замовляли більше - переставали виходити на звʼязок і блокували контакти замовників", - йдеться на сайті відомства у вівторок.

Отримані гроші одразу перераховувались на "холодні" криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки фігуранти обготівковували їх та ділили між собою.

"Шахраї ошукували не тільки потенційних покупців, а й реальних продавців дронів: спочатку купували у них невеликі партії з відстрочкою оплати та розраховувались повною мірою, а після замовляли великі партії й обривали з потерпілими будь-який звʼязок", - зазначається в повідомленні.

Таким чином за дев'ять місяців вони встигли ошукати щонайменше дев'ять осіб на загальну суму 10,7 млн грн.

Правоохоронці ідентифікували всіх учасників організованої злочинної групи — мешканців Києва та Тернополя.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків за місцем проживання й роботи учасників організованої злочинної групи в Києві, Тернополі, Львові, вилучено 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже $740 тис. у різній валюті, два автомобілі, мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора трьом фігурантам разом з організатором оголошено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників підозрюваних всіх, хто був ошуканий від шахрайських дій при купівлі чи продажу дронів, звернутись до Головного слідчого управління за номером +380630505558.