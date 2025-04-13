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На Сумщині 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби на знак скорботи за загиблими, повідомили у міськраді.

"У Сумській МТГ оголошено Дні жалоби 14, 15 та 16 квітня. У Дні жалоби на адміністративних будівлях, а також на спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено Державні Прапори України", - йдеться у повідомленні міськради у телеграмі.

Зазначається, що на території громади скасовано розважальні заходи, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті на адміністративних будівлях, а також на спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено Державні Прапори України.

Як повідомлялося, уже відомо про 32 загиблих унаслідок удару, з них двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 99, зокрема йдеться про 11 дітей. РФ завдала удар двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М". Як повідомили в Офісі президента, російські війська використали ракету з касетними боєприпасами. Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що найбільше людей загинуло у тролейбусі. У час, коли РФ вдарила по місту, багато людей поверталися з церкви.

Повідомляється, що 14 квітня на Київщині буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори. В Харкові та Львові також оголосили про День жалоби за жертвами удару в Сумах.

За даними ЗМІ, внаслідок удару постраждало багато історичних будівель. Пошкоджень зазнали будівля університету, дитячий театр, університетська бібліотека, Інститут фізики, костел.