Сили безпілотних систем продемонстрували роботу українського лазерного комплексу "Тризуб"

В Україні представили новітню розробку оборонного сектору – бойовий лазерний комплекс під назвою "Тризуб", який вже проходить випробування й демонструє вражаючі результати

Відео випробувань показав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК", відео розміщено на youtube.

Повідомляється, комплекс здатний знищувати різні повітряні цілі – від розвідувальних та ударних дронів до авіабомб, крилатих і навіть балістичних ракет. За попередніми даними, ефективна дальність ураження цілей становить до трьох кілометрів для малорозмірних об’єктів, таких як дрони та ракети, і до п’яти кілометрів для більших – гелікоптерів чи літаків. Окрім того, лазер можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 км.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", – сказав командувач відеозв"язком з конференцією.

Крім того він може використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 кілометрів.