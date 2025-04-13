Інтерфакс-Україна
Події
17:09 13.04.2025

Сили безпілотних систем продемонстрували роботу українського лазерного комплексу "Тризуб"

1 хв читати

В Україні представили новітню розробку оборонного сектору – бойовий лазерний комплекс під назвою "Тризуб", який вже проходить випробування й демонструє вражаючі результати

Відео випробувань показав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК", відео розміщено на youtube.

Повідомляється, комплекс здатний знищувати різні повітряні цілі – від розвідувальних та ударних дронів до авіабомб, крилатих і навіть балістичних ракет. За попередніми даними, ефективна дальність ураження цілей становить до трьох кілометрів для малорозмірних об’єктів, таких як дрони та ракети, і до п’яти кілометрів для більших – гелікоптерів чи літаків. Окрім того, лазер можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 км.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", – сказав командувач відеозв"язком з конференцією.

Крім того він може використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 кілометрів.

Теги: #лазерний_комплекс_тризуб #сбс #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 13.04.2025
З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

14:14 12.04.2025
Сибіга обговорив з міністрами торгівлі та оборонної промисловості Туреччини оборонну співпрацю

Сибіга обговорив з міністрами торгівлі та оборонної промисловості Туреччини оборонну співпрацю

21:12 10.04.2025
Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

00:36 09.04.2025
Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

21:21 08.04.2025
Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

18:34 07.04.2025
На Луганщині оператори СБС уразили російський комплекс ППО

На Луганщині оператори СБС уразили російський комплекс ППО

10:27 07.04.2025
Оператори СБС за 12 годин тричі атакували російську ППО в Курській області

Оператори СБС за 12 годин тричі атакували російську ППО в Курській області

12:26 02.04.2025
СБС оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

СБС оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

20:22 21.03.2025
СБС допомогли знищити російську РСЗВ "Ураган"

СБС допомогли знищити російську РСЗВ "Ураган"

17:43 19.03.2025
Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою новітнього засобу

Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою новітнього засобу

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Кількість постраждалих в Сумах зросло до 99 осіб, серед них – 11 дітей

Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС

ОСТАННЄ

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

Стармер: Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах

На Сумщині 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби

Келлог: Атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності

Команда УЧХ працює в Сумах на місці ракетного удару РФ

ДСНС: Кількість постраждалих в Сумах зросло до 99 осіб, серед них – 11 дітей

Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

Представниці ЄС висловила співчуття родинам загиблих в Сумах

Міністр закордонних справ Чехії про ракетний удар в Сумах: Росія не прагне миру

Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА