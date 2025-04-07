Інтерфакс-Україна

Події

15:46 07.04.2025

Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

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Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

Жовтневий райсуд Харкова визнав винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, та поширенні матеріалів, у яких заперечується збройна агресія РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України) 46-річного співробітника одного з місцевих підприємств.

"Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі... Наразі триває строк на апеляційне оскарження", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, наприкінці грудня 2023 року чоловік отримав пропозицію про "співпрацю" від представника РФ, у поле зору якого потрапив через свої антиукраїнські коментарі у телеграм-чатах.

За завданням куратора, чоловік вишукував місця дислокації українських захисників та військової техніки у обласному центрі та прилеглих населених пунктах, випитуючи необхідну інформацію у колег, знайомих. За інформацією речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант приділяв особливу увагу пошуку місць розміщення українських засобів ППО, які захищають небо над Харковом. Свої розвідувальні вилазки він маскував під прогулянки з собакою. Крім цього, чоловік ретельно вивчав коментарі користувачів у різних телеграм-каналах, моніторив соцмережі і систематизував ці дані, щоб підготувати якомога точніший "звіт" для куратора, який надсилав у вигляді відповідних позначок на мапах, фотознімків і текстових повідомлень. Грошей при цьому не отримував і працював "за ідею".

Свої проросійські погляди чоловік не приховував і ділився ними зі своїми однодумцями у відповідному чаті. Зокрема, обвинувачений негативно висловлювався про українських захисників, повторюючи фейки кремлівської пропаганди і намагаючись таким чином дискредитувати ЗСУ.

Правоохоронці викрили харків’янина у квітні 2024 року, коли він вчергове намагався зібрати дані для російського куратора. Чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду він свою вину не визнав.

Теги: #харків #правопорушення #зсу

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