ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

Фото: https://dotua.org

Державний оператор тилу (ДОТ) у січні-березні 2025 року наклав штрафні санкції на постачальників продуктів харчування для Збройних сил України на загальну суму понад 6 млн грн через виявлену фальсифіковану продукцію, зокрема молочні вироби, що не відповідали державним стандартам, повідомила пресслужба ДОТ.

У ДОТ звернули увагу на те, що з 2025 року у контрактах чітко розмежовано поняття "неякісного" та "фальсифікованого" товару, що дало змогу посилити відповідальність постачальників у разі свідомого порушення умов поставки та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Згідно з пресрелізом, першими товарами, що підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний - найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Перевірки здійснювало Управління безпечності харчових продуктів Міністерства облорони України на запит ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб уникнути маніпуляцій.

Перевірка показала, що з 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. За шістьма відібраними зразками ДОТ очікує результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ штрафує постачальника, блокує подальше постачання партії, повідомляє інших контрагентів про порушення, забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки.

"Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації, він не має споживатися військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність", - зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

ДОТ попереджає: у межах посилення контролю якості готується перевірка інших категорій харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації. Крім того, будуть повторні перевірки продукції, за якими буде складено негативні протоколи. Задля об’єктивності та прозорості постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень.