Інтерфакс-Україна

Події

15:32 08.04.2025

ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

2 хв читати
ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації
Фото: https://dotua.org

Державний оператор тилу (ДОТ) у січні-березні 2025 року наклав штрафні санкції на постачальників продуктів харчування для Збройних сил України на загальну суму понад 6 млн грн через виявлену фальсифіковану продукцію, зокрема молочні вироби, що не відповідали державним стандартам, повідомила пресслужба ДОТ.

У ДОТ звернули увагу на те, що з 2025 року у контрактах чітко розмежовано поняття "неякісного" та "фальсифікованого" товару, що дало змогу посилити відповідальність постачальників у разі свідомого порушення умов поставки та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Згідно з пресрелізом, першими товарами, що підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний - найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Перевірки здійснювало Управління безпечності харчових продуктів Міністерства облорони України на запит ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб уникнути маніпуляцій.

Перевірка показала, що з 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. За шістьма відібраними зразками ДОТ очікує результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ штрафує постачальника, блокує подальше постачання партії, повідомляє інших контрагентів про порушення, забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки. 

"Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації, він не має споживатися військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність", - зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

ДОТ попереджає: у межах посилення контролю якості готується перевірка інших категорій харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації. Крім того, будуть повторні перевірки продукції, за якими буде складено негативні протоколи. Задля об’єктивності та прозорості постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень.

Теги: #зсу #дот #харчування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 08.04.2025
ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

14:56 08.04.2025
Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

11:10 08.04.2025
ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

15:46 07.04.2025
Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

16:13 05.04.2025
ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

17:22 04.04.2025
ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

15:44 04.04.2025
ДОТ планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту

ДОТ планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту

11:49 04.04.2025
Порошенко передав підрозділам ССО удосконалений мобільний шиномонтаж, пересувну стоматологію та іншу техніку

Порошенко передав підрозділам ССО удосконалений мобільний шиномонтаж, пересувну стоматологію та іншу техніку

20:26 03.04.2025
"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

12:08 02.04.2025
Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

ВАЖЛИВЕ

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

Київрада підтримала заяву про відставку віцемера Києва Бондаренка

ОСТАННЄ

Євроколія між Чопом і Ужгородом буде запущена до серпня 2025 р. - Кулеба

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

ПП "Велика Паладь - Надьгодош" розпочав роботу

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА