В Україні в найближчі дві доби без опадів, температура вдень вища за нуль – Укргідрометцентр

У четвер, 2 березня, на всій території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах до 10° морозу. Вдень 1-6° тепла, у південній частині країни та на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 2 березня в Києві була у 1995 році й становила 13,7°, найнижча вночі – 20,9° нижче за нуль у 1929 році.

У п'ятницю, 3 березня, в Україні без опадів, вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 3-8° морозу. Вдень 2-7° тепла. На крайньому півдні та Закарпатті до 11° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.