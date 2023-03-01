Екскерівника Київської митниці, ймовірно причетного до розкрадання понад 40 млн грн, узято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн - ДБР

Колишнього керівника Київської митниці, імовірно причетного до розкрадання понад 40 млн грн, за матеріалами Державного бюро розслідувань, узято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн, повідомляє пресслужба бюро.

"Згідно з рішенням суду, експосадовця взято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн, його спільницю - з альтернативою у вигляді застави в розмірі 13,9 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що раніше ДБР викрило й повідомило про підозру головному господарнику Київської митниці в системному розкраданні майна підпорядкованої йому митниці на загальну суму понад 40 млн грн.

"Митник розробив схеми з привласнення продукції відомого телекомунікаційного бренду, будівельних та побутових товарів на загальну суму понад 40 млн грн. Вони зберігалися на складах митниці", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що для непомітного вивезення зі складів митниці, зокрема, смартфонів преміумкласу чиновник зі спільниками виготовляли муляжі, на які замінювали справжні гаджети. Ззовні та вагою вони не відрізнялися від оригінальних виробів.

За інформацією ДБР, у такий спосіб зі складу митниці було вивезено побутові товари без складання будь-яких актів приймання-передачі.

"Фігуранту повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у сховище (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна", - зазначають у бюро.

Там додають, що досудове розслідування триває. Встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.