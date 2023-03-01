Події

11:38 01.03.2023

Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції.

"Висловлюю щирі співчуття президенту Греції і грецькому народу у зв’язку із людськими жертвами внаслідок залізничної катастрофи, що сталася в Греції. Народ України поділяє біль родин загиблих. Бажаємо швидкого одужання всім постраждалим", - написав Зеленський у твіттері в середу.

Як повідомлялося, понад 30 людей загинули під час зіткнення потягів у Греції. Аварія сталася поблизу м. Євангелісмос за 230 км на північний захід від Афін.

"У Євангелісмосі сталося лобове зіткнення двох поїздів: вантажного поїзда і поїзда IC 62, що прямував з Афін до Салонік", - ідеться в повідомленні оператора грецьких залізниць Hellenic Train.

Унаслідок зіткнення кілька вагонів поїзда зійшли з рейок, частина з них загорілася. За даними Hellenic Train, у пасажирському поїзді перебувало щонайменше 350 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місці аварії тривають.

 

Теги: #співчуття #греція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 01.03.2023
Понад 30 людей загинули під час зіткнення поїздів у Греції

Понад 30 людей загинули під час зіткнення поїздів у Греції

22:50 28.02.2023
Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

18:24 28.02.2023
Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

17:44 28.02.2023
Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

16:55 28.02.2023
Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

15:44 28.02.2023
Учасники засідання Ставки розглянули загальну оперативну обстановку на фронті та ймовірний характер дій противника на найближчий час

Учасники засідання Ставки розглянули загальну оперативну обстановку на фронті та ймовірний характер дій противника на найближчий час

14:14 28.02.2023
Українці найкраще ставляться до партій Притули, Зеленського та Кличка - опитування NDI (США)

Українці найкраще ставляться до партій Притули, Зеленського та Кличка - опитування NDI (США)

10:46 28.02.2023
Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

18:54 27.02.2023
Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

17:38 26.02.2023
Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

Чотири ворожі Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені ППО - Повітряні сили

Втрати російської армії за добу становили ще 650 одиниць о/с, 7 танків

ЗС України відбили понад 85 ворожих атак російських окупантів на 5 напрямках за добу

ОСТАННЄ

СБУ викрила шахраїв, які нібито від імені місцевої влади "збирали" кошти для ЗСУ

Через обстріли російськими окупантами Херсона ТЧХУ перейшло на адресне доставляння гуманітарної допомоги

В Україні в найближчі дві доби без опадів, температура вдень вища за нуль – Укргідрометцентр

Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

Війна в Україні стане важливим предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ G20 - індійський дипломат

Екскерівника Київської митниці, ймовірно причетного до розкрадання понад 40 млн грн, узято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн - ДБР

У небі над Київщиною виявили повітряний об'єкт, можлива робота ППО - ОВА

Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

У Миколаєві затримали агента ФСБ, який розвідував місця базування іноземного озброєння

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА