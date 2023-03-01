Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції.

"Висловлюю щирі співчуття президенту Греції і грецькому народу у зв’язку із людськими жертвами внаслідок залізничної катастрофи, що сталася в Греції. Народ України поділяє біль родин загиблих. Бажаємо швидкого одужання всім постраждалим", - написав Зеленський у твіттері в середу.

Як повідомлялося, понад 30 людей загинули під час зіткнення потягів у Греції. Аварія сталася поблизу м. Євангелісмос за 230 км на північний захід від Афін.

"У Євангелісмосі сталося лобове зіткнення двох поїздів: вантажного поїзда і поїзда IC 62, що прямував з Афін до Салонік", - ідеться в повідомленні оператора грецьких залізниць Hellenic Train.

Унаслідок зіткнення кілька вагонів поїзда зійшли з рейок, частина з них загорілася. За даними Hellenic Train, у пасажирському поїзді перебувало щонайменше 350 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місці аварії тривають.