У Миколаєві затримали агента ФСБ, який розвідував місця базування іноземного озброєння

Співробітники Служби безпеки України викрили в Миколаєві російського агента, який збирав розвіддані для російських спецслужб, повідомляє пресслужба СБУ.

"Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За даними слідства, зрадник за своєю власною ініціативою вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Насамперед російська спецслужба поставила йому завдання - виявити місця базування іноземного озброєння та складів із боєприпасами Збройних сил України.

"Для збору відомостей він "в темну" використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ", - повідомляють у СБУ.

Розвіддані окупанти збирали для нанесення прицільних ракетних ударів по військових об'єктах України.

Контррозвідці СБУ вдалося спрацювати на випередження та вчасно викрити російського агента. Його затримали і тим самим запобігли переданню ворогу оборонних відомостей.

Зазначається, що для комунікації з ворогом зрадник використовував анонімний месенджер. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також зброю та боєприпаси. Вилучені засоби ураження було скеровано на експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до ворожої розвідувально-підривної діяльності.