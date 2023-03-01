Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

ФБР вважає, що причиною пандемії COVID-19, імовірно, був "потенційний лабораторний інцидент" в Ухані, заявив директор бюро Крістофер Рей в інтерв'ю Fox News.

"ФБР уже досить давно дійшло висновку, що джерелом пандемії, найімовірніше, є потенційний лабораторний інцидент в Ухані", - сказав Рей.

Він також висловив думку, що Пекін працює над тим, щоб перешкодити розслідуванню з боку США та інших членів міжнародної спільноти.

"Китайський уряд, як мені здається, робить усе можливе, щоб спробувати зірвати і заплутати роботу тут. Робота, яку ми виконуємо, робота, яку виконує наш уряд і близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - зазначив директор ФБР.

Кількома днями раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що експерти міністерства енергетики США дійшли висновку, що причиною пандемії коронавірусної інфекції, найімовірніше, став витік у лабораторії в Китаї.

"Міненерго тепер погоджується з ФБР, що вірус, імовірно, почав поширюватися через інцидент у лабораторії в КНР", - ідеться в публікації.

Міністерство дійшло такого висновку, вивчивши нові розвіддані. ФБР зробило схожий висновок, використовуючи власні джерела, у 2021 році.

Після цього повідомлення члени республіканської партії в конгресі посилили свої заклики до негайних дій проти китайського уряду.

"Що важливо, так це притягнути Комуністичну партію Китаю до відповідальності, щоб це більше не повторилося", - написав у твіттері сенатор Том Коттон.

Проте чотири урядові структури, так само як і спеціально сформована група фахівців з розвідки, як і раніше, схиляються до теорії про природне походження вірусу. Ще два американських відомства поки що не можуть дійти однозначного висновку.