Події

10:10 01.03.2023

Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

2 хв читати
Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

ФБР вважає, що причиною пандемії COVID-19, імовірно, був "потенційний лабораторний інцидент" в Ухані, заявив директор бюро Крістофер Рей в інтерв'ю Fox News.

"ФБР уже досить давно дійшло висновку, що джерелом пандемії, найімовірніше, є потенційний лабораторний інцидент в Ухані", - сказав Рей.

Він також висловив думку, що Пекін працює над тим, щоб перешкодити розслідуванню з боку США та інших членів міжнародної спільноти.

"Китайський уряд, як мені здається, робить усе можливе, щоб спробувати зірвати і заплутати роботу тут. Робота, яку ми виконуємо, робота, яку виконує наш уряд і близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - зазначив директор ФБР.

Кількома днями раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що експерти міністерства енергетики США дійшли висновку, що причиною пандемії коронавірусної інфекції, найімовірніше, став витік у лабораторії в Китаї.

"Міненерго тепер погоджується з ФБР, що вірус, імовірно, почав поширюватися через інцидент у лабораторії в КНР", - ідеться в публікації.

Міністерство дійшло такого висновку, вивчивши нові розвіддані. ФБР зробило схожий висновок, використовуючи власні джерела, у 2021 році.

Після цього повідомлення члени республіканської партії в конгресі посилили свої заклики до негайних дій проти китайського уряду.

"Що важливо, так це притягнути Комуністичну партію Китаю до відповідальності, щоб це більше не повторилося", - написав у твіттері сенатор Том Коттон.

Проте чотири урядові структури, так само як і спеціально сформована група фахівців з розвідки, як і раніше, схиляються до теорії про природне походження вірусу. Ще два американських відомства поки що не можуть дійти однозначного висновку.

Теги: #китай #фбр #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 01.03.2023
США уважно спостерігатимуть за можливими поставками Китаєм зброї для РФ

США уважно спостерігатимуть за можливими поставками Китаєм зброї для РФ

13:59 28.02.2023
Китай звинуватив США у зловживанні владою та тиску на інокомпанії на тлі заборони TikTok у Білому домі

Китай звинуватив США у зловживанні владою та тиску на інокомпанії на тлі заборони TikTok у Білому домі

09:51 27.02.2023
Якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, це буде небезпечною помилкою - Єрмак

Якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, це буде небезпечною помилкою - Єрмак

21:42 26.02.2023
У Білому домі визнали складною реалізацію мирного плану Китаю щодо України

У Білому домі визнали складною реалізацію мирного плану Китаю щодо України

08:50 25.02.2023
США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

08:06 25.02.2023
Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

20:31 24.02.2023
Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

18:56 24.02.2023
Зеленський: Для нас важливо не допустити постачання китайської зброї до Росії

Зеленський: Для нас важливо не допустити постачання китайської зброї до Росії

18:36 24.02.2023
Зеленський про мирний план Китаю: Там є тези про повагу до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових питань, ми маємо це використовувати

Зеленський про мирний план Китаю: Там є тези про повагу до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових питань, ми маємо це використовувати

13:25 24.02.2023
Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

Чотири ворожі Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені ППО - Повітряні сили

Втрати російської армії за добу становили ще 650 одиниць о/с, 7 танків

ЗС України відбили понад 85 ворожих атак російських окупантів на 5 напрямках за добу

ОСТАННЄ

СБУ викрила шахраїв, які нібито від імені місцевої влади "збирали" кошти для ЗСУ

Через обстріли російськими окупантами Херсона ТЧХУ перейшло на адресне доставляння гуманітарної допомоги

В Україні в найближчі дві доби без опадів, температура вдень вища за нуль – Укргідрометцентр

Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

Війна в Україні стане важливим предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ G20 - індійський дипломат

Екскерівника Київської митниці, ймовірно причетного до розкрадання понад 40 млн грн, узято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн - ДБР

У небі над Київщиною виявили повітряний об'єкт, можлива робота ППО - ОВА

Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

Зеленський висловив співчуття грецькому народу у зв'язку із залізничною катастрофою, що сталася в Греції

Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА