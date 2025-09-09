Інтерфакс-Україна
Події
18:27 09.09.2025

Трамп повідомив, що справою про вбивство українки Заруцької займається ФБР

1 хв читати
Трамп повідомив, що справою про вбивство українки Заруцької займається ФБР

Президент США Дональд Трамп у вівторок зробив репост від консервативного новинного порталу The Western Journal, в якому йдеться, що справою про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) тепер займається Федеральне бюро розслідувань.

"Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агентство розслідує жорстоке вбивство ножем української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті з моменту інциденту, закликаючи громадськість "стежити за розвитком подій" у цій гучній справі", - йдеться у повідомленні Трампа у соцмережі Х.

Як повідомлялось у понеділок, президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство Заруцької та заявив, що "до завтрашнього ранку дізнається все про це", заявив він в ефірі телеканалу Fox News. Пізніше Трамп під час промову у Музеї Біблії пообіцяв розслідувати "жорстоке поранення" ножем Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті, звертаючи увагу на відмову мера засудити вбивцю та обіцяючи федеральні заходи для вирішення цієї безпричинної ситуації.

Як повідомлялося 26 серпня, бездомний убив 23-річку українську біженку в американському м.Шарлотт. Вона отримала численні ножові поранення й померла на зупинці громадського транспорту. Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому. Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення. Розслідування інциденту триває.

Теги: #розслідування #трамп #фбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 09.09.2025
Трамп запускає операцію імміграційного контролю проти злочинних іммігрантів у Чикаго

Трамп запускає операцію імміграційного контролю проти злочинних іммігрантів у Чикаго

17:28 08.09.2025
Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

23:00 07.09.2025
Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

12:36 01.09.2025
Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

21:26 31.08.2025
Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

17:09 30.08.2025
Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

12:55 30.08.2025
У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

17:39 29.08.2025
НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

17:57 26.08.2025
На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень

Шмигаль: Україна вітає прогрес Єврокомісії у впровадженні інструменту SAFE

Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Українцям рекомендують не їздити до Непалу, де продовжуються масові протести - посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА