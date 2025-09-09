Трамп повідомив, що справою про вбивство українки Заруцької займається ФБР

Президент США Дональд Трамп у вівторок зробив репост від консервативного новинного порталу The Western Journal, в якому йдеться, що справою про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) тепер займається Федеральне бюро розслідувань.

"Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агентство розслідує жорстоке вбивство ножем української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті з моменту інциденту, закликаючи громадськість "стежити за розвитком подій" у цій гучній справі", - йдеться у повідомленні Трампа у соцмережі Х.

Як повідомлялось у понеділок, президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство Заруцької та заявив, що "до завтрашнього ранку дізнається все про це", заявив він в ефірі телеканалу Fox News. Пізніше Трамп під час промову у Музеї Біблії пообіцяв розслідувати "жорстоке поранення" ножем Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті, звертаючи увагу на відмову мера засудити вбивцю та обіцяючи федеральні заходи для вирішення цієї безпричинної ситуації.

Як повідомлялося 26 серпня, бездомний убив 23-річку українську біженку в американському м.Шарлотт. Вона отримала численні ножові поранення й померла на зупинці громадського транспорту. Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому. Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення. Розслідування інциденту триває.