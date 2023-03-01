На станціях Київського метрополітену тимчасово не працюють програмно-технічні комплекси самообслуговування

З технічних причин на станціях Київського метрополітену тимчасово не працюють програмно-технічні комплекси самообслуговування, повідомляє метрополітен уранці в середу.

"Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв’язанням питання", ідеться в повідомленні.

Водночас оплатити проїзд можна: транспортною карткою; Qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"; безконтактною банківською карткою; через мобільний застосунок ApplePay і Google Pay.

Про відновлення роботи автоматів із продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.