На Вінниччині прокуратура повідомила про підозру чиновнику лісгоспу при Міноборони за незаконне вирубування лісу

Вінницька прокуратура повідомила про підозру чиновнику військового лісогосподарського підприємства при Міністерстві оборони за незаконне вирубування лісу, що спричинило збитки державі на суму близько 350 тис. грн, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Чиновник військового лісництва підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України. За даними слідства, внаслідок неналежного виконання підозрюваним своїх службових обов'язків, скоєно незаконну вирубку лісу, що спричинило збитки державі на суму близько 350 тис. гривень, - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

У прокуратурі наголосили, що санкція ч.2 ст.367 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

При цьому у пресслужбі додали, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.