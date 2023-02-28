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20:53 28.02.2023

Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

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Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді передбачити особливості державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій Росією території України та за межами України.

Відповідний законопроєкт №9069 зареєстровано 28 лютого. Його тексту наразі немає на сайті парламенту.

Водночас представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що документ передбачає встановлення фактів шлюбу та розірвання шлюбу, що відбулися на тимчасово окупованій території, за спрощеною судовою процедурою в порядку окремого провадження.

Законопроєкт пропонує врегулювати можливість визнання та підтвердження державою актів цивільного стану, що мали місце на тимчасово окупованій РФ території України, в адміністративному порядку. У зв’язку з цим для проведення державної реєстрації народження дитини або смерті органам державної реєстрації актів цивільного стану може подаватися медичний документ, що підтверджує факт народження на тимчасово окупованій РФ території України, або документ, який підтверджує відповідну реєстрацію на такій території, виданий окупаційною адміністрацією РФ, а підставою для проведення державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу може бути документ, що підтверджує таку реєстрацію на тимчасово окупованій РФ території України, виданий окупаційною адміністрацією РФ.

Уряд також пропонує передбачити можливість проведення державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на території іноземних держав щодо громадян України, за зверненням таких громадян чи інших осіб, визначених законодавством, або на підставі повідомлень компетентних органів іноземних держав, з якими Україна уклала договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах, про державну реєстрацію актів цивільного стану щодо громадян України.

Пропонується надати право ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян закордонним дипломатичним установам України.

Кабмін також вважає за необхідне запровадити принцип екстериторіальності щодо подання документів, зокрема в електронному вигляді, скоротити терміни розгляду окремих заяв, створити законодавчі передумови для отримання комплексу послуг, пов’язаних із народженням дитини.

 

Теги: #рада #реєстрація #шлюби

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