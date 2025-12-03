Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік.

За відповідний закон (№14000) у цілому проголосували 257 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", із фракції "Слуга народу" бюджет підтримали 193 народних депутати, із "Голосу" — 1, із групи "Платформа за життя та мир" — 16, "Відновлення України" — 11, "За майбутнє" — 11, "Довіра" — 16.

Жоден депутат із фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не підтримав бюджет.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, держбюджет-2026 є важливою основою для планування життя держави на наступний рік та отримання міжнародного фінансування, в тому числі допомоги за новою програмою МВФ на 2026-2029 роки.

"Оборона та безпека — 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, в тому числі дронів. Наступного року витратимо на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків", - написала вона в телеграм-канаді.

На освіту передбачено 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року), зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року, а також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року;

"Охорона здоров'я — 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років", - додала прем'єр.

Щодо підтримка ВПО, то за словами Свириденко, на наступний рік передбачено 72,6 млрд грн.

"Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ", - зазначила вона.

На ветеранську політику закладено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн порівняно з минулим роком); на соціальну підтримку — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року).

"Підтримка підприємців. Плануємо продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики "Зроблено в Україні". Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на "Доступні кредити "5-7-9%", індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою "єОселя", - розповіла Свириденко.

За її словами, на підтримку регіонів, в тому числі прифронтових передбачається 293 млрд грн.

"Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах", - додала прем'єр.

Вона нагадала, що у 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн, доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році, а видатки становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році.