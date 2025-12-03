Інтерфакс-Україна
Економіка
15:40 03.12.2025

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

3 хв читати
Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік.

За відповідний закон (№14000) у цілому проголосували 257 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", із фракції "Слуга народу" бюджет підтримали 193 народних депутати, із "Голосу" — 1, із групи "Платформа за життя та мир" — 16, "Відновлення України" — 11, "За майбутнє" — 11, "Довіра" — 16.

Жоден депутат із фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не підтримав бюджет.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, держбюджет-2026 є важливою основою для планування життя держави на наступний рік та отримання міжнародного фінансування, в тому числі допомоги за новою програмою МВФ на 2026-2029 роки.

"Оборона та безпека — 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, в тому числі дронів. Наступного року витратимо на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків", - написала вона в телеграм-канаді.

На освіту передбачено 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року), зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року, а також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року;

"Охорона здоров'я — 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років", - додала прем'єр.

Щодо підтримка ВПО, то за словами Свириденко, на наступний рік передбачено 72,6 млрд грн.

"Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ", - зазначила вона.

На ветеранську політику закладено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн порівняно з минулим роком); на соціальну підтримку — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року).

"Підтримка підприємців. Плануємо продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики "Зроблено в Україні". Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на "Доступні кредити "5-7-9%", індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою "єОселя", - розповіла Свириденко.

За її словами, на підтримку регіонів, в тому числі прифронтових передбачається 293 млрд грн.

"Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах", - додала прем'єр.

Вона нагадала, що у 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн, доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році, а видатки становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

 

Теги: #держбюджет #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 03.12.2025
Рада ухвалила закон про вступну кампанію‑2026

Рада ухвалила закон про вступну кампанію‑2026

16:35 03.12.2025
Нардеп Тарасенко: у Держбюджеті-2026 передбачено майже 19 млрд грн на ветеранську політику

Нардеп Тарасенко: у Держбюджеті-2026 передбачено майже 19 млрд грн на ветеранську політику

16:26 03.12.2025
Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

16:11 03.12.2025
Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде

Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде

16:08 03.12.2025
Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

15:09 03.12.2025
Україна у 2026р потребує додатково понад $45 млрд від міжнародних партнерів

Україна у 2026р потребує додатково понад $45 млрд від міжнародних партнерів

14:09 03.12.2025
Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

12:43 03.12.2025
Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

12:36 03.12.2025
Держбюджет-2026 не передбачатиме збільшення навантаження і переведення вчителів на строкові контракти

Держбюджет-2026 не передбачатиме збільшення навантаження і переведення вчителів на строкові контракти

13:09 02.12.2025
"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

ВАЖЛИВЕ

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Україна у 2026р потребує додатково понад $45 млрд від міжнародних партнерів

Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

Європейський центральний банк відмовився від ролі фінансового гаранта в разі використання ЄС російських заморожених активів

ОСТАННЄ

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Митники викрили схему експорту зерна за підробленими документами, порушників оштрафували на 498 млн грн

"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

ЄБРР надав Креді Агріколь банку гарантію для кредитування бізнесу на EUR150 млн

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR75млн та розраховує на доповнення його інвестгрантами на EUR20 млн

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

Врожай картоплі в сезоні-2025 в Україні на 50% вище за торішній – Інститут картоплярства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА