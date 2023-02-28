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19:42 28.02.2023

В Одеській області з 1 березня скорочується комендантська година

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В Одеській області з 1 березня скорочується комендантська година

Із середи, 1 березня 2023 року, на території Одеської області зміниться час дії комендантської години, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 до 05:00 ранку", - написав Марченко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що в комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Раніше комендантська година в Одеській області тривала з 23:00 до 05:00.

 

 

 

Теги: #одеська_область #комендантська_година

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