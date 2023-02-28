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16:16 28.02.2023

Єрмак передав генсеку ОЕСР листа про підтвердження членства України в робочій групі організації

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і передав генеральному секретареві Організації Матіасу Корману лист-відповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на офіційний лист ОЕСР щодо підтвердження надання Україні статусу учасника робочої групи з боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях, повідомляється на сайті президента України у вівторок.

"Я дякую вам за допомогу та персональну підтримку набуття Україною членства у робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. Ми прагнемо повноцінного членства України у вашій організації. Це важливо для нас", - сказав Єрмак під час зустрічі.

Він поінформував генсека ОЕСР про ситуацію на фронті й зазначив, що Україна розпочала реалізацію плану швидкого відновлення, який, зокрема, передбачає відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури. Зі свого боку Корман наголосив на важливості просування України шляхом важливих реформ під час повномасштабної агресії РФ і висловив підтримку прагнень України щодо посиленої інтеграції в органи ОЕСР.

Теги: #оеср #єрмак

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