Членство України в НАТО необхідне для її виживання - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що приєднання України до Організації Північноатлантичного договору необхідне для її виживання.

Виступаючи в понеділок у програмі "Спайсер і Ко" телеканалу Newsmax, Єрмак наголосив, що такі країни, як Туреччина та Угорщина, які не наважуються допустити членства України в НАТО, мають зрозуміти екзистенціальну позицію Києва.

"Це необхідно всім членам НАТО, і всі члени Євросоюзу будуть зацікавлені й відчуватимуть свою зацікавленість у тому, щоб Україна вступала до альянсу і союзу", - пояснив Єрмак.

"Наше членство в НАТО є найважливішим елементом нашої безпеки", - сказав він.

Єрмак також наголосив на необхідності швидкої перемоги Києва, оскільки Росія реструктурує своє військове командування і потенційно може отримати військову допомогу Китаю. Україна, за словами Єрмака, мріє про мир і "повну територіальну цілісність". "Найкраще побажання і найкраща мрія українців - якомога швидше закінчити цю війну", - заявив він.

Єрмак підтвердив, що український президент готовий зустрітися з лідером КНР Сі Цзінь Піном. Однак він не став коментувати, чи зустрінеться Зеленський із Путіним, і сказав, що його країна, як і раніше, "скептично" ставиться до припинення вогню.

"Ми не приймемо цього... припинення вогню, тому що Росія завжди використовує припинення вогню, щоб заморозити конфлікт і бути готовою до нової анексії, до нових агресій", - заявив Єрмак. "Ми не довіряємо цьому сигналу", - додав він.