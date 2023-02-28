Rheinmetall розпочав постачати до України автоматичні системи розвідки із використанням безпілотників

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG розпочав постачання до України автоматичних систем розвідки із використанням БПЛА, йдеться у пресрелізі компанії, оприлюдненому у вівторок.

"Rheinmetall за дорученням уряду ФРН направляє Україні автоматичні системи розвідки. Головним чином їх використовують для обстеження місцевості за залученні мінімуму персоналу. У рамках реалізації цього проєкту Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecInt", - наголошується в документі.

Системи SurveilSPIRE складаються із мобільних спостережних пунктів, оснащених камерами для денного та нічного огляду, мінібезпілотників, які можна використовувати для патрулювання та інших місій та комплексу їх управління. Також до замовлення входять засоби доставки вантажів.

За інформацією компанії, SurveilSPIRE можна легко доставити на причепі до потрібної точки, а при складанні пункту спостереження потрібно три особи. Для передання зображень використовуються мережі 4G і Starlink, для підвищення автономності SurveilSPIRE її механізми одержують енергію від сонячних батарей.