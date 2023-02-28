Україна має можливості для контрнаступу в Запорізькій області - Інститут вивчення війни

російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області вказують на те, що в України є можливості для контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 лютого.

Як наголошується у зведенні, західні чиновники і ЗМІ нещодавно висловили сумніви в здатності українських сил провести контрнаступ і в здатності Заходу надати довгострокову військову допомогу Україні, проте українські військові чиновники повідомляють про підготовку до весняного контрнаступу на півдні країни.

Зокрема, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький, зазначивши, що однією зі стратегічних цілей України є поділ російської лінії фронту на кримську і материкову. Він також зазначив, що постачання західної військової допомоги є одним із вирішальних чинників у визначенні часу українського контрнаступу.

Аналітики повідомляють про нову тактику окупантів, які почали використання так званих штурмових загонів розміром із батальйон, оптимізованих для лобових атак на укріплені райони. "Російські війська намагаються перетворити маневрені сили на дрібніші та маневреніші військові формування, ніж ті, що застосовувалися на початку війни... Зростаюча залежність від спішеної піхоти та передача танків для вогневої підтримки з тилу вказує на те, що російське військове керівництво віддає пріоритет захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти, що відображає нещодавні повідомлення про величезні втрати техніки, яких російські бронетанкові підрозділи зазнали впродовж перших років війни", - ідеться у зведенні.

Тактика штурмового загону також вказує на те, що російські військові, можливо, намагаються використовувати методи приватної військової компанії "Вагнера".

"Штурмові загони можуть отримати тактичний виграш за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко досягнуть кульмінації через їхній невеликий розмір і тактику виснаження. Малоймовірно, що російські сили швидко здійснять значущий в оперативному відношенні прорив у цій побудові", - зазначають в ISW.

У зведенні повідомляється, що російські сили концентрують і нарощують бойові дії вздовж лінії фронту на Луганщині, а також продовжували наносити наземні удари на північний захід від Сватового і в районі Кремінної. Також у понеділок окупанти продовжували завдавати наземних ударів через лінію фронту в Донецькій області; російські джерела стверджували, що сили ПВК "Вагнера" відвоювали територію на північ від Бахмута.

"Російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень у східній (лівобережній) частині Херсонської області та в Криму. Російські сили продовжують витрачати свої і без того обмежені запаси високоточної зброї", - розповіли в ISW.