Події

10:06 28.02.2023

Україна має можливості для контрнаступу в Запорізькій області - Інститут вивчення війни

2 хв читати
Україна має можливості для контрнаступу в Запорізькій області - Інститут вивчення війни

російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області вказують на те, що в України є можливості для контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 лютого.

Як наголошується у зведенні, західні чиновники і ЗМІ нещодавно висловили сумніви в здатності українських сил провести контрнаступ і в здатності Заходу надати довгострокову військову допомогу Україні, проте українські військові чиновники повідомляють про підготовку до весняного контрнаступу на півдні країни.

Зокрема, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький, зазначивши, що однією зі стратегічних цілей України є поділ російської лінії фронту на кримську і материкову. Він також зазначив, що постачання західної військової допомоги є одним із вирішальних чинників у визначенні часу українського контрнаступу.

Аналітики повідомляють про нову тактику окупантів, які почали використання так званих штурмових загонів розміром із батальйон, оптимізованих для лобових атак на укріплені райони. "Російські війська намагаються перетворити маневрені сили на дрібніші та маневреніші військові формування, ніж ті, що застосовувалися на початку війни... Зростаюча залежність від спішеної піхоти та передача танків для вогневої підтримки з тилу вказує на те, що російське військове керівництво віддає пріоритет захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти, що відображає нещодавні повідомлення про величезні втрати техніки, яких російські бронетанкові підрозділи зазнали впродовж перших років війни", - ідеться у зведенні.

Тактика штурмового загону також вказує на те, що російські військові, можливо, намагаються використовувати методи приватної військової компанії "Вагнера".

"Штурмові загони можуть отримати тактичний виграш за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко досягнуть кульмінації через їхній невеликий розмір і тактику виснаження. Малоймовірно, що російські сили швидко здійснять значущий в оперативному відношенні прорив у цій побудові", - зазначають в ISW.

У зведенні повідомляється, що російські сили концентрують і нарощують бойові дії вздовж лінії фронту на Луганщині, а також продовжували наносити наземні удари на північний захід від Сватового і в районі Кремінної. Також у понеділок окупанти продовжували завдавати наземних ударів через лінію фронту в Донецькій області; російські джерела стверджували, що сили ПВК "Вагнера" відвоювали територію на північ від Бахмута.

"Російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень у східній (лівобережній) частині Херсонської області та в Криму. Російські сили продовжують витрачати свої і без того обмежені запаси високоточної зброї", - розповіли в ISW.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 28.02.2023
Пошкодження російського радіолокаційного літака в Білорусі сильно обмежить здатність окупантів вести повітряні операції - британська розвідка

Пошкодження російського радіолокаційного літака в Білорусі сильно обмежить здатність окупантів вести повітряні операції - британська розвідка

10:12 28.02.2023
Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

20:52 27.02.2023
Голова української військової розвідки не бачить ознак можливого постачання Китаєм озброєння для РФ

Голова української військової розвідки не бачить ознак можливого постачання Китаєм озброєння для РФ

20:44 27.02.2023
Буданов: Майже 40% утримуваних РФ у полоні українців - цивільні

Буданов: Майже 40% утримуваних РФ у полоні українців - цивільні

18:35 27.02.2023
За добу війська РФ завдали восьми ракетних і 28 авіаударів - Генштаб

За добу війська РФ завдали восьми ракетних і 28 авіаударів - Генштаб

15:13 27.02.2023
Бахмут залишається епіцентром удару ворога, в районі Ягідного тривають жорстокі бої

Бахмут залишається епіцентром удару ворога, в районі Ягідного тривають жорстокі бої

10:14 27.02.2023
Інститут вивчення війни: теза про наявність у РФ безмежної живої сили - це міф

Інститут вивчення війни: теза про наявність у РФ безмежної живої сили - це міф

08:28 27.02.2023
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗС України збили 300 російських літаків

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗС України збили 300 російських літаків

07:04 27.02.2023
ЗС України за добу відбили 81 атаку на п’яти напрямках наступу окупантів

ЗС України за добу відбили 81 атаку на п’яти напрямках наступу окупантів

19:14 26.02.2023
Саудівський міністр закордонних справ обговорив у Києві мирне врегулювання українсько-російського конфлікту

Саудівський міністр закордонних справ обговорив у Києві мирне врегулювання українсько-російського конфлікту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

За добу ЗС України знищили близько 550 окупантів, 3 танки

Ситуація на бахмутському напрямку стає складнішою

Україна зможе повністю захистити небо, коли буде усунуто авіаційне табу у відносинах із партнерами

ОСТАННЄ

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

У Святогірську внаслідок нічного обстрілу загинув рятувальник ДСНС, четверо поранені

У Херсонській області внаслідок обстрілів поранено трьох людей - ОВА

На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8101 цивільного, ще 13479 поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області загинула людина, 9 – поранено

В Одесі повністю відновили енергопостачання

Обов'язки керівника УЗ виконуватиме член правління Лященко

Призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА