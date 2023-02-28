В Одесі повністю відновили енергопостачання

В Одесі та Одеському районі було повністю відновлено електропостачання побутовим споживачам, повідомляє енергохолдинг ДТЕК.

"За 4 години енергетикам ДТЕК вдалося повністю повернути світло мешканцям Одеси та Одеського району одразу після завершення ремонту обладнання "Укренерго", - зазначила компанія у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" в понеділок вранці пояснила, що сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні – далися взнаки наслідки ворожих обстрілів із початком робочого тижня та підвищенням споживання в Одеській області.

За повідомленням енергохолдингу "ДТЕК", майже вся Одеса та Одеський район були знеструмлені на ранок понеділка.