У Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

З ранку вівторка і до вечора середи в Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Деснянському районі з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи сповіщення про надзвичайні ситуації", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що "під час тестування вмикатимуться гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування і Державний гімн України".

Мешканців Деснянського та Дніпровського районів просять врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування.