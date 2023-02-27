Події

22:16 27.02.2023

У Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

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У Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

З ранку вівторка і до вечора середи в Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Деснянському районі з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи сповіщення про надзвичайні ситуації", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що "під час тестування вмикатимуться гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування і Державний гімн України".

Мешканців Деснянського та Дніпровського районів просять врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування.

 

 

 

Теги: #київ #тестування #оповіщення

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