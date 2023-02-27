Події

19:39 27.02.2023

Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16

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Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі в понеділок обговорив постачання військової техніки, зброї та боєприпасів у межах міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту і плани сил оборони України.

"Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F16", - написав Залужний у телеграмі.

Головнокомандувач подякував Міллі, керівництву і народу США за підтримку України в боротьбі з агресією РФ.

"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - наголосив Залужний.

 

Теги: #сша #авіація #військова_допомога

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