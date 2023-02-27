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14:38 27.02.2023

Рамки кваліфікацій України та ЄС зіставні - Міносвіти

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У Міністерстві освіти і науки заявляють, що порівняльний аналіз підтверджує, що рамки кваліфікацій України та Європейського Союзу зіставні.

"Побудова сталої національної системи кваліфікацій та вдосконалення Національної рамки кваліфікацій – одні з ключових зобов’язань країн-учасниць Болонського процесу. Україна виконує їх на високому рівні, свідченням чого є звіт, який сьогодні презентовано. Здійснення цього порівняльного аналізу також повністю відповідає зобов’язанням, узятим Україною на шляху до європейської інтеграції", - цитує пресслужба першого заступника міністра Андрія Вітренка.

Зазначається, що порівняльний звіт є важливим досягненням також у контексті виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, яка передбачає тіснішу співпрацю з питань кваліфікації.

Згідно з повідомленням, порівняльний аналіз підтверджує, що рамки кваліфікацій України та ЄС є зіставними й між ними може бути встановлена відповідність.

"Подальшими кроками у сприянні прозорості та порівнянності українських і європейських кваліфікацій стане забезпечення поширення результатів порівняльного аналізу ЄС та Україною, а також розроблення та впровадження спільного плану дій", - йдеться в повідомленні.

Теги: #міносвіти

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