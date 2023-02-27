Грузинська влада дозволила громадянам України в'їжджати і перебувати на території Грузії до 2 років без необхідності оформляти візу

Уряд Грузії дозволив громадянам України в'їжджати і перебувати на території країни до 2 років без необхідності оформляти візу.

Відповідну постанову оприлюднено на офіційному сайті "Законодавчого вісника Грузії".

Документ №81 ухвалили 24 лютого 2023 року, він вносить зміни до постанови уряду Грузії від 5 червня 2015 року "Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи".

Згідно з внесеними змінами, відтепер громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи і перебувати в ній протягом повних 2 років.

Постанову підписав прем'єр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі. Вона набуває чинності з дня оприлюднення.