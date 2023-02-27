У Чернігівській області проведуть технічну перевірку систем оповіщення – голова ОВА

Технічна перевірка систем оповіщення відбудеться на Чернігівщині цього тижня, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Додаткового звукового сигналу не буде, лише повідомлення черговому. Це потрібно, зокрема, для тестування нещодавно встановлених систем у Городнянській та Снівській громадах", - написав Чаус у телеграмі у понеділок.

За його словами, наразі триває робота для того, щоб такі системи "якнайшвидше з'явилися в Новгород-Сіверській, Семенівській та Снівській громадах".