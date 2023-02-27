Події

10:56 27.02.2023

На порталі "Дія" запрацювала функція подання заяв про шлюб

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На порталі "Дія" запрацювала функція подання заяв про шлюб

На порталі "Дія" запрацювала функція подання заяв про шлюб, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав Федоров.

Він зазначив, що на порталі громадяни обирають місце, час, формат і зал, де планується провести церемонію.

"ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь і деталі церемонії. Далі вам потрібно тільки не забути з'явитися в ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії - більше кохання", - підсумував міністр.

Теги: #заява #шлюб #дія

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