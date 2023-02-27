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10:54 27.02.2023

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в Одеській області - "Укренерго"

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Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в Одеській області - "Укренерго"

Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень лінії електропередачі та відновленням енергопостачання Одеської області, повідомила НЕК "Укренерго".

Системний оператор у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі в понеділок уранці пояснив, що сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Як він уточнив, із початком робочого тижня та підвищенням споживання в Одеській області позначилися наслідки ворожих обстрілів.

Загалом, за даними "Укренерго", дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, а в усіх інших регіонах мережеві обмеження відсутні, хоча споживання поступово зростає до рівня робочого дня.

У компанії звернули увагу, що через повінь активно працюють гідроелектростанції, а імпорт електроенергії наближається до нуля.

Як повідомлялося з посиланням на "ДТЕК", на ранок понеділка в Одеській області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, внаслідок чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

Теги: #енергопостачання #відновлення #одеська_область

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