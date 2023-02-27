Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено місцевого жителя

Минулої доби російські окупаційні війська масовано обстрілювали з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с.Курилівка внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватний будинок і гараж.