Під час гасіння пожежі в результаті нічної атаки по Хмельницькому загинув рятувальник

Співробітник ДСНС загинув у Хмельницькому під час виконання службових обов'язків під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок нічної атаки ударними дронами, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"Загиблий - Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов'язку", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки Хмельницького ударними дронами загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель.

У ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти атакували територію України 14 ударними БПЛА, 11 з яких було збито навколо Києва.