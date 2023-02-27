У результаті нічних обстрілів у Херсоні загинула людина, ще дві поранено

За минулу добу внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона загинула одна людина, двоє дістали поранення, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Орки вночі щільно працювали Херсоном. Зранку також чути вибухи. За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення".

Соболевський також зазначив, що ЗСУ "добре відпрацювали" ворожі позиції на лівому березі Дніпра. "Чекаємо на підтвердження", - написав він.